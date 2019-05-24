Лавров: Бруней присоединился к банку данных ФСБ по антитеррору

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бруней принял решение присоединиться к созданному ФСБ России международному банку данных по противодействию терроризму. Об этом сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел и торговли Брунея Эриваном Юсуфом.

Лавров отметил, что Москва и Бандар-Сери-Бегаван продолжают развивать военное и военно-техническое сотрудничество и взаимодействуют в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью и другими вызовами безопасности. "Мы выразили признательность за решение наших брунейских друзей присоединиться к созданному Федеральной службой безопасности России международному банку данных по отслеживанию передвижений иностранных террористов-боевиков по разным странам мира", - указал он.

По словам Лаврова, Россия ожидает, что представители Брунея примут участие в международном совещании высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в июне.

"Ожидаем представителей Законодательного совета Бруней-Даруссалама на предстоящем летом этого года Международном форуме развития парламентаризма, ждем соответствующих представителей правительства этой страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, на сентябрьском Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке и на предстоящем в июне Международном совещании высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности, которое проводится по линии секретариата российского Совета безопасности", - отметил министр.

Лавров назвал сегодняшние переговоры с брунейским коллегой "содержательными и конкретными".

"Бруней - важный и перспективный партнер России в этом регионе, наши отношения развиваются на принципах дружбы, взаимного уважения. Сегодня подтвердили обоюдную нацеленность на углубление политического диалога, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, условились содействовать расширению межпарламентских и других контактов", - подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.