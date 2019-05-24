Песков о деле Черкалина: Путин получает доклады по расследованию фактов коррупции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел по фактам преступлений коррупционной направленности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об информированности президента о деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

"Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах, это обычная практика", - сказал он.

"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора, - добавил представитель Кремля. - Это системная работа, это не кампанейщина".

Черкалин, двое его бывших подчиненных и еще два фигуранта, находящихся в розыске, подозреваются в хищении 490 млн рублей. По мнению следствия, бывшие сотрудники ФСБ ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали бизнесмену прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов в Москве. По данным следствия, Черкалин также получил взятку в $850 тыс. от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.