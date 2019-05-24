Песков пояснил, чем будут заниматься российские военные специалисты в Конго

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Направляемые в Конго военные специалисты из России будут заниматься обслуживанием ранее поставленной техники, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специального имущества, как это называется", - сказал он. По словам представителя Кремля, многие единицы этой техники могут и дальше использоваться при соответствующем сервисе. "Как раз, эти люди, которые будут туда направлены, и будут заниматься обслуживанием этого имущества",- добавил он.

Ранее Россия и Республика Конго заключили контракт о направлении в это африканское государство российских военных специалистов. Церемония обмена подписанными документами прошла в четверг в Кремле в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Как пояснил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин, российские специалисты едут в Республику Конго для обучения и помощи своим конголезским коллегам в эксплуатации, обслуживании и ремонте техники.