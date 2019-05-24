Путин обсудил с Совбезом Сирию и Украину после разговора об этом с Меркель и Макроном

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности проблемы, затронутые в его недавнем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также предстоящие на следующей неделе международные контакты на полях встречи Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Казахстане. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивались темы в рамках подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане на следующей неделе, а также к планирующимся двусторонним встречам президента на полях этого мероприятия", - сказал он. "Также состоялся обмен мнениями по проблемам, которые обсуждались в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном", - добавил Песков.

21 мая пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Меркель и Макроном ситуацию вокруг внутриукраинского кризиса с учетом смены руководства в Киеве, сирийскую проблематику, в том числе положение дел в Идлибе, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также вопросы урегулирования проблем в Совете Европы (СЕ) после неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ).

"На совещании обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня", - отметил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.