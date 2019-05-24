ЛДПР определила двух кандидатов для участия в выборах губернатора Курской области

КУРСК, 24 мая. /ТАСС/. Региональное отделение ЛДПР определило двух кандидатов для участия в выборах губернатора Курской области. Основной из них - депутат Госдумы действующего созыва Сергей Иванов, сообщил ТАСС координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Федоров.

"Прошло заседание нашего руководящего органа в региональном отделении. Приняли решение, что хотим выдвинуть в кандидаты в губернаторы [Сергея] Иванова", - сказал Федоров.

В качестве альтернативы выдвинута кандидатура самого Федорова, добавил он. "Основной кандидат - Иванов. Но по уставу окончательное решение принимает Высший Совет [ЛДПР]. Он должен рассмотреть на альтернативной основе нескольких кандидатур", - пояснил Федоров, уточнив, что принятие решения Высшим Советом ожидается в июне.

В предстоящих выборах главы региона также намерен участвовать временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. Он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" (праймериз) по определению кандидата на выборы губернатора, который состоится в июне.

Выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября.