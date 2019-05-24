Более 100 человек подали заявки на праймериз "Единой России" перед выборами в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Более 100 человек подали заявки на участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России", на котором будут определены кандидаты от партии на выборы в Законодательное собрание Севастополя, сообщили ТАСС в пятницу в региональном отделении партии.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" из-за наплыва желающих продлила до 24 мая срок подачи заявлений на участие в праймериз в Севастополе. Кандидаты, которые будут баллотироваться в заксобрание города, будут определены 26 мая.

"Заявления поступили от 111 человек. Среди них 75 человек - члены партии", - рассказали ТАСС в пресс-службе. Собеседник уточнил, что заявки подали 12 действующих депутатов.

Он также напомнил, что на выборах будут распределены 32 мандата: восемь депутатов будут выбираться от мажоритарных округов, 16 - по спискам.

Сообщалось, что в этом году в городе впервые будет опробован формат праймериз, когда к голосованию за кандидатов будут допущены и члены партии, и представители общественных организаций. Со ссылкой на секретаря севастопольского регионального отделения "Единой России" Дмитрия Саблина в пресс-службе отметили, что партия постаралась привлечь максимальное количество общественных организаций Севастополя к отбору кандидатов. "Мы очень надеемся на выборщиков, на людей, которым небезразличен город-герой Севастополь, на то, что они смогут выбрать самых достойных кандидатов. Нам важно, чтобы у нас была единая команда, потому что в единстве - сила", - приводит пресс-служба слова Саблина.

Выборы в Заксобрание Севастополя пройдут в сентябре 2019 года. Севастополю, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, дано право проводить предварительные голосования (праймериз) в особом порядке.