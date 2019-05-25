В Совфеде сообщили, что РФ и Канада могут провести конференцию по Арктике в 2020 году

ОТТАВА, 25 мая. /ТАСС/. Российско-канадская конференция по сотрудничеству в Арктике может пройти в 2020 году. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко. В Оттаве он принял участие в работе заседания Постоянного комитета парламентариев Арктического региона.

"Мы предложили им [канадской стороне] вернуться к диалогу, - сказал он. - Мы вышли с предложением провести в следующем году на площадке Северо-Запада России, может быть, в Мурманской области, российско-канадскую конференцию по сотрудничеству университетов [в Арктике]. Они эту идею поддержали". Чернышенко добавил, что российская делегация также предложила канадским коллегам расширить сотрудничество двух стран и на межпарламентском уровне.

В последний раз Россия и Канада проводили совместную конференцию с участием представителей высших учебных заведений и членов парламентов двух стран в ноябре 2014 года. Конференция под названием "Российско-канадский диалог и сотрудничество в Арктике" состоялась в Оттаве в Карлтонском университете.

Отношения между Россией и Канадой по инициативе Оттавы были практически полностью заморожены в 2014 году из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Спорные зоны

Игорь Чернышенко также заявил, что Россия, Канада и Дания в настоящее время обсуждают так называемые спорные зоны в своих заявках на расширение границ континентального шельфа в Арктике, которые страны ранее направили в ООН.

"Заявки по границам континентального шельфа России, Канады и Дании пересекаются в ряде участков, - сказал он. - И без урегулирования этих моментов между странами комиссия ООН не сможет принять решение, поэтому мы уже ищем консенсус по этим спорным зонам". По словам сенатора, первая такая встреча с участием представителей трех стран несколько месяцев назад состоялась в Москве, а на заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в Оттаве стороны согласились продолжать эту работу. "Это длинный процесс, так что говорить о сроках завершения всех согласований сейчас трудно", - отметил Чернышенко. Сенатор уточнил, что после того как три страны договорятся, Россия, Канада и Дания представят окончательное решение по спорным участкам шельфа в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Говоря о прошедшем заседании комитета, сенатор заявил, что российская сторона "удовлетворена тем, как прошла встреча". "Мы обозначили все темы нашей повестки", - сказал Чернышенко. В частности, представители Совета Федерации и Госдумы РФ обсудили с коллегами вопросы судоходства по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу, использование судами в Арктике газа вместо мазута и дизельного топлива, а также тему научного сотрудничества.

История вопроса

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На различные участки дна Северного Ледовитого океана претендуют, помимо Канады, Дания, Норвегия, Россия и США. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

Россия в августе 2015 года представила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По предварительным оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.

Дания, претендующая вместе с Гренландией примерно на 1 млн кв. км, разбила свою заявку на пять частей. Первую подала в апреле 2009 года, и лишь она пока что удовлетворена. Последнюю, в которую включен и Северный полюс, - в декабре 2014 года. Канада направила свою заявку в ООН 23 мая 2019 года.