Послы РФ в странах Центральной и Восточной Европы встретились с председателем ОБСЕ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские послы в государствах Центральной и Восточной Европы обсудили подготовку Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ с действующим председателем организации, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком. Об этом сообщается в субботу на сайте МИД РФ.

Как уточняется в сообщении, 23-24 мая в Вене под руководством первого замминистра иностранных дел Владимира Титова состоялось совещание послов России в Австрии, Венгрии, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Швейцарии. В нем также приняли участие постпреды РФ при ОБСЕ и международных организациях в Вене.

"Участники совещания встретились в Братиславе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики М. Лайчаком. Предметом заинтересованного разговора стали вопросы деятельности Организации [по безопасности и сотрудничеству в Европе], в том числе в контексте предстоящей неформальной встречи министров в июле с. г. в Словакии и начинающейся подготовки СМИД ОБСЕ в декабре с. г. в Братиславе", - говорится в сообщении.