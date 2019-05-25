Эксперты: Беглов смог наладить диалог с жителями Петербурга и стать значимым для города

Она обратила внимание на то, каким образом Беглов выстроил работу команды. "Все вопросы поднимались при активном участии жителей и общественных организаций", - напомнила собеседница агентства. По ее словам, это подтверждает, что Беглов как руководитель ориентирован на то, чтобы слышать мнение горожан.

"Это правильно, что, наконец, это [объявление об участии в выборах] произошло. Сегодня Александр Беглов - это фигура, которая действительно стала значимой для Петербурга. Очень много проблем, которые есть в городе, он точно увидел, попытался и пытается решить, и самое главное, что многое уже сделано", - сказала ТАСС член Общественной палаты Санкт-Петербурга Людмила Косткина.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, заявивший в субботу о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города, смог наладить диалог с его жителями и стать значимой фигурой для Северной столицы. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Косткина отметила, что врио губернатора смог добиться выделения дополнительных средств на обеспечение жильем многодетных семей, решил вопрос бесплатного проезда в пригородных электричках для пенсионеров, город взял на себя выплаты блокадникам.

"Он [Беглов], наконец, попросил денег у федерального правительства, и эти деньги город получил. Раньше наш город считался донором, и мало кто на наши проблемы на федеральном уровне обращал внимание", - уточнила член палаты. По ее словам, получить средства на выкуп детских садов, дополнительное финансирование на лекарства - это очень важно для Петербурга.

"Это здорово, что он умеет убеждать федеральный центр в том, что городу необходима помощь", - заключила Косткина.

Диалог между властью и жителями

Старший научный сотрудник Института социологии РАН Татьяна Протасенко считает, что Беглов продемонстрировал готовность слушать петербуржцев. Она, в частности, напомнила об организации опросов при решении ряда проблем города.

"Губернатор должен слышать, что люди хотят и думают - люди, избиратели должны его слышать и вообще должны слышать друг друга, с этой точки зрения есть в общем положительные решения", - сказала она.

Протасенко отметила также четкость позиций, которые обозначил Беглов. "Когда человек формулирует свое четкое отношение к определенным вещам, нам, избирателям, легче формулировать свое отношение к нему, и это важно", - пояснила собеседница агентства.

Культурная столица

Как полагает председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова Владимир Гронский, Беглов четко понимает "реперные точки не только в культуре, но и вообще жизни города, на которые следует обратить внимание" и "хорошо понимает значение Петербурга как культурной столицы страны".

"Я считаю, что четыре позиции, которые он обозначил по развитию города, - комфортный, социальный, "умный" и открытый - это совершенно реальные направления развития города, в которых учтены абсолютно все аспекты", - сказал Гронский.

"Я считаю, что такой спокойный взвешенный подход к развитию города, без каких-то "ура"-проектов, направленный на комфортное проживание, комфортное существование самых разнообразных слоев нашего населения, - это крайне важно", - добавил он.

О Беглове

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он занимал ряд постов, в том числе в 2008-2012 годах работал замглавы Администрации президента, в 2012-2017 годах - полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 годах - в Северо-Западном.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.