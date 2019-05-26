Медведев заслушает региональных партийцев по итогам дня праймериз

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в воскресенье примет участие в подведении итогов единого дня партийного предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу в режиме видеоконференции с представителями региональных организационных комитетов по итогам единого дня предварительного голосования партии", - говорится в релизе.

Также в мероприятии примут участие председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, секретарь генерального совета Андрей Турчак, первый заместитель секретаря генсовета Ольга Баталина, замсекретаря генсовета Александр Грибов, руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов.

Руководство партии заслушает доклады секретарей региональных отделений о ходе голосования и его предварительных итогах.

Предварительное голосование

"Единая Россия" в воскресенье проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным на данный момент одномандатным округам.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Как сообщил ранее замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Значительную долю (38%) участников предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет.