В 2019 году в праймериз "Единой России" участвует рекордное количество молодежи

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Рекордное количество молодежи принимает участие в предварительном голосовании "Единой России" в 2019 году. На выборы в заксобрания и административные центры претендуют 38% участников праймериз в возрасте до 35 лет (1760 человек), сообщил в воскресенье председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Денис Давыдов на селекторном совещании в ситуационном центре партии.

"Из более чем 4600 зарегистрированных участников предварительного голосования для дальнейшего выдвижения кандидатов на выборы в заксобрания и административные центры от "Единой России" 38% (или 1760 человек) в возрасте до 35 лет. Это рекордное количество молодежи за все время проведения самой процедуры предварительного голосования", - сказал лидер МГЕР. Среди регионов, где более половины участников - молодежь, Республики Северная Осетия - Алания и Калмыкия, Пензенская, Мурманская и Сахалинская области, рассказал он.

Также в воскресенье проходят праймериз по отбору кандидатов на выборы депутатов в органы местного самоуправления (МСУ). "На участие в выборах органов МСУ претендуют около 11 тыс. человек до 35 лет", - проинформировал Давыдов. Наиболее активными на муниципальном уровне по количеству зарегистрированных молодых участников являются Краснодарский край (5210 человек), Республика Башкортостан (2002 человека) и Брянская область (728 человек)", - добавил он.

Председатель координационного совета МГЕР отметил также роль кадрового проекта "Единой России" "ПолитСтартап" в процедуре праймериз. "Наставники участников "ПолитСтартап" ведут со своими подопечными постоянные консультации, общаются с ними онлайн либо присутствуют лично", - заключил он.

Предварительное голосование" Единой России"

"Единая Россия" в воскресенье проводит праймериз по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным на данный момент одномандатным округам.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Как сообщил ранее замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Существенную долю (38%) участников предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет.

Для проведения предварительного голосования было открыто более 2,8 тыс. счетных участков.

Предварительное голосование, прошедшее 3 июня 2018 года, пробило рекорд предыдущих лет по явке: в нем приняли участие около 12% избирателей.