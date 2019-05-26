Пять сирийцев погибли при обстреле боевиками города Скальбия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пять человек погибли, 12 получили ранения в результате обстрела боевиками города Скальбия в провинции Хама. Такие данные сирийских экстренных служб привел в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"Днем 26 мая 2019 года боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее называлась "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России - прим. ТАСС) с территории зоны деэскалации "Идлиб" пять раз обстреляли населенный пункт Скальбия из реактивных систем залпового огня. В общей сложности террористами выпущено 38 ракет", - сказал Купчишин.

По его словам, несколько ракет попали в местную больницу. "По информации сирийских экстренных служб, пять мирных жителей погибло, ранено 12 человек", - добавил генерал.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские наблюдатели в течение суток зафиксировали 14 случаев нарушения перемирия в провинциях Хама и Латакия.

Как уточнил Купчишин, боевики за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов в Латакии, город Хама и поселения Айн-эль-Крум и Скальбия в провинции Хама, причем Скальбия подверглась обстрелам пять раз.