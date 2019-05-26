Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят предстоящие встречи президентов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник в Москве проведет переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. На встрече речь пойдет о планируемых двусторонних контактах, в том числе на высшем уровне, а также о вопросах международной безопасности.

"В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что главы МИД также обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе по тематике международной и общеевропейской безопасности.

Сложный период

Белоруссия традиционно является очень близким партнером России в экономической и политической сферах. В январе 2000 года вступил в силу договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. Однако в ходе активного взаимодействия двух стран проявился ряд спорных вопросов.

Одним из главных среди них в последнее время стал налоговый маневр, предпринятый Россией в нефтяной сфере. Белоруссия настаивает на получении компенсации за него, причем в Минске оценивали ущерб от маневра за шесть лет на сумму до $11 млрд.

Традиционно Москва и Минск ведут непростые переговоры также по формированию цены на поставляемый в Белоруссию газ. Привычными стали также "молочные" и "мясные" баталии, когда Россельхознадзор запрещает экспорт из Белоруссии продуктов, не удовлетворяющих российским стандартам. Эти вопросы, как правило, регулируются на уровне соответствующих компаний и ведомств, хотя для разрешения спорных моментов иногда требовался и разговор на высшем уровне.

В конце 2018 - начале 2019 года комплекс перечисленных противоречий привел к тому, что из Минска прозвучал ряд резких заявлений относительно путей развития интеграции с Россией в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Между властями в Минске и занимавшим в этот период пост посла РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем началась достаточно жесткая полемика. Белорусский МИД в апреле 2019 года обвинил Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран. 30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Бабича, а на его место назначил Дмитрия Мезенцева. Новый посол намерен прибыть в Минск 2 июня, через несколько дней после переговоров Лаврова и Макея в Москве.

Крепкая дружба

На фоне споров между Москвой и Минском начали появляться спекуляции об ухудшении отношений между двумя государствами. С этой же точки зрения пытались представить и решение Минска о восстановлении численности дипмиссии США. Однако и в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что оснований для таких предположений нет. В поздравлении с Днем единения народов России и Белоруссии 2 апреля президент РФ Владимир Путин отмечал, что достигнутый уровень союзнических связей позволяет обсуждать сложные вопросы и находить их решения.

Безусловно, поле для работы по поиску таких решений весьма обширно. Ранее две страны сформировали специальные группы, которые занимаются проработкой перспектив более глубокой интеграции в соответствии с договором о Союзном государстве. По линии внешнеполитических ведомств с участием миграционных служб продолжается работа над соглашением, которое обеспечит взаимное признание виз двух государств. Хотя в укреплении сотрудничества двух стран сделано уже немало, потенциал взаимодействия весьма значителен, и министрам в понедельник предстоит сделать еще один шаг к его реализации.

Общая угроза

Россию и Белоруссию объединяет также необходимость координации усилий в области обеспечения безопасности на фоне наращивания НАТО военного потенциала в Европе. Ранее две страны уже создали Единую региональную систему ПВО и регулярно проводят совместные учения. Крупнейшие за последнее время маневры "Запад-2018" вызвали тревогу в странах НАТО, при этом альянс обвинил союзные страны в непрозрачности действий в ходе учений. В ответ Москва и Минск выразили готовность обеспечить наблюдение за учениями для стран НАТО.

Москва и Минск содействуют обеспечению мира на евразийском пространстве также за счет участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пост генсекретаря которой с января 2020 года займет представитель Белоруссии - генерал-майор Станислав Зась. Соответствующее решение было принято на прошлой неделе на встрече глав МИД организации в Бишкеке. Очевидно, что у глав внешнеполитических ведомств двух стран найдутся темы для обстоятельного разговора.