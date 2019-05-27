Слуцкий после выборов в ЕП ожидает возрождения межпарламентского диалога с Россией

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на возможность возобновления межпарламентского сотрудничества РФ с Европарламентом (ЕП) после подведения итогов выборов, которые прошли 23-26 мая во всех 28 странах ЕС, и формирования его новой конфигурации.

"Со своей стороны надеемся, что новая конфигурация Европарламента и усиление влияния прагматично настроенных сил позволят возобновить межпарламентское сотрудничество с Россией. Нам, безусловно, необходимо возвращаться к совместным форматам взаимодействия и решать все вопросы путем диалога", - заявил он журналистам в понедельник.

По словам Слуцкого, прошедшие выборы в Европарламент "достаточно серьезно меняют политический ландшафт". "Рекордно большая явка, впервые за последние десятилетия превысившая 50%, говорит о росте активности как сторонников евроскептиков, так и европейской интеграции", - отметил глава комитета.

Слуцкий назвал ожидаемым усиление позиций ультраправых сил. "Это в принципе отражает тенденции последних лет. В общей сложности, по предварительным данным, они получают 111 мест против 78 в прошлом созыве Европарламента", - добавил он. При этом прорывными, на взгляд депутата, стали и результаты объединения "Альянса либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) и движения президента Франции Макрона "Республика на марше", которое уже назвали радикальным проевропейским крылом ЕП.

Партии, которые долгие годы определяли политику Евросоюза, - Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСД), напротив, утрачивают суммарное большинство, хотя и сохраняют за собой первые позиции, констатировал глава комитета. ЕНП получает, по предварительным оценкам, 179 мандатов, теряя 38, а ПАСД достается 152 места, что на 34 меньше, чем в прошлом составе. Это означает, что парламентские коалиции будет создавать все сложнее, а за пост главы Еврокомиссии сейчас развернется настоящая борьба, считает Слуцкий.

По мнению депутата, голосование на выборах в Европарламент отразилось также на политической ситуации в ряде европейских столиц. Победа партии Марин Ле Пен во Франции уже привела к требованию роспуска Национального собрания, досрочные парламентские выборы могут пройти в Греции, где первое место в ЕП также получила оппозиция, в Германии успех зеленых и огромный провал социал-демократов угрожает стабильности существующей коалиции, отметил он.