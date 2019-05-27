Косачев надеется на ослабление "русофобского консенсуса" в Европарламенте после выборов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Результаты выборов в Европарламент свидетельствуют о том, что Европа "пребывает в зоне высокой турбулентности", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. При этом он отмечает, что по итогам голосования "можно надеяться на определенное ослабление нынешнего русофобского консенсуса" в Европарламенте и "усиление более трезвомыслящих сил".

"Пожалуй, единственной неожиданностью голосования в Европарламент стала высокая явка избирателей, ибо сами его результаты укладываются в рамки большинства прогнозов. Оправдался главный из них - Европа по-прежнему пребывает в зоне высокой турбулентности", - написал Косачев на своей странице в Facebook в понедельник.

Комментируя результат голосования, сенатор сделал три ключевых вывода. Первый из них заключается в том, что "канула в вечность политическая традиция, существовавшая с момента создания Европарламента 40 лет назад, когда Евросоюзом правила коалиция из двух крупнейших партийных объединений, право- и левоцентристов".

"Теперь Европейская народная партия и социал-демократы будут вынуждены обратиться за поддержкой к либералам или "зеленым". Успех этих двух сил, несомненно, также один из важных результатов прошедших выборов. Темы личных свобод и экологии стали по-своему также полем противостояния избирателей брюссельской бюрократии, однако коалиция правящих право- и левоцентристских партий, например, с "зелеными" представляется вполне предпочтительным сценарием для них всех", - полагает Косачев.

Второй вывод, по его словам, заключается в том, что в новом составе ожидаемо усилили свои позиции правые, "среди них особо торжествуют евроскептики". "Но никакого большинства у них не будет. Другое дело, что на национальном уровне некоторые партии добились впечатляющего результата: так во Франции партия Марин Ле Пен нанесла сокрушительное поражение правящим партиям, но это стало, скорее, личным фиаско президента Эмманюэля Макрона. А в Великобритании победа партии Brexit Фараджа - также следствие правительственного кризиса", - отметил глава международного комитета СФ.

Сотрудничество России и ЕС после выборов

И последний вывод, считает парламентарий, состоит в том, что "в Евросоюзе все будет относительно по-прежнему, это не революция и тем более не переворот". Он полагает, что России следует внимательнее присмотреться к новому раскладу в высшем законодательном и представительном органе власти в Евросоюзе. "Можно надеяться на определенное ослабление нынешнего русофобского консенсуса в Европарламенте и усиление более трезвомыслящих сил", - добавил Косачев.

Он также призвал возобновить работу Комитета парламентского сотрудничества Россия - ЕС, заморозка которой "не принесла никаких результатов, кроме нарастания взаимного непонимания". "Мы с российской стороны готовы к такому сотрудничеству. Будем ждать сигналов от нового состава Европарламента", - заключил Косачев.

Выборы в Европарламент прошли в 28 европейских странах 23-26 мая.