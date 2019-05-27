Лавров: инициатива Ирана по договору о ненападении в регионе может стать шагом к разрядке

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва считает правильной инициативу Тегерана заключить с государствами Персидского залива соглашение о ненападении. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договориться о том, чтобы друг на друга не нападать, - это, наверное, первый шаг к разрядке напряженности, - сказал министр. - Мы бы считали правильной договоренность такого рода".

По его словам, данное предложение "перекликается с давней российской инициативой начать процесс формирования концепции безопасности в регионе Персидского залива с участием прибрежных арабских стран и Ирана". "Пока среди арабов общей позиции на этот счет нет. Но, мне кажется, в любом случае движение нужно выстраивать в направлении формирования такой концепции, такой системы безопасности, начиная с простых шагов: транспарентность в военных делах, приглашение на учения, выработка других мер доверия при участии в качестве гарантов Лиги арабских государств, ООН, ЕС, пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, - отметил Лавров. - Наши предложения открыты, никакого секрета в них нет, мы надеемся, что они будут приниматься во внимание".

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Багдад заявил о предложении Тегерана подписать соглашение о ненападении с соседними государствами Персидского залива.