Лавров: отправка 1,5 тыс. военных из США на Ближний Восток повысит риски в регионе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа отправить 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток может повысить риски в регионе. Об этом журналистам в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается решения президента Трампа отправить 1,5 тыс. военнослужащих в дополнение к тем, кто уже развернут в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, вы знаете, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают", - отметил министр.

В этой связи он выразил надежду на то, что в Вашингтоне все-таки будут услышаны здравомыслящие голоса о безрассудности войны с Тегераном. "По крайней мере, у нас есть основания надеяться на это. Сегодня не все в американском руководстве одержимы агрессивными стремлениями", - подчеркнул Лавров.

24 мая Трамп дал согласие исполняющему обязанности министра обороны страны Патрику Шанахану на отправку дополнительного контингента войск США на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. По данным телеканала CNN, подкрепление включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".