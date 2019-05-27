Володин связал итоги выборов в Европарламент с наличием нерешенных проблем граждан ЕС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Изменения расклада сил в Европарламенте, выборы в который прошли 23-26 мая, связаны с наличием нерешенных проблем граждан и растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений. Такое мнение высказал в понедельник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Изменение расклада политических сил по итогам выборов вызвано накопившимися вопросами к политикам, нерешенными проблемами граждан в первую очередь в области экономики и миграционной политики, а также растущим запросом на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

По его мнению, европейские избиратели голосуют прежде всего "за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета". Такой Европу хочет видеть и Россия, подтвердил Володин. "Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое", - предупредил он.

"Европейцы предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс, и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов", - отметил спикер Госдумы. "Евросоюз, несмотря на имеющиеся у нас разногласия, остается нашим соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером, - подчеркнул он. - Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией".

"Со своей стороны всегда подчеркиваем следование курсу невмешательства в дела суверенных государств, доверия и отсутствия двойных стандартов. Отношения должны строиться на основе диалога и учета интересов всех стран", - заключил Володин.