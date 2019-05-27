Лавров: Россия и Белоруссия выразили озабоченность активностью НАТО у своих границ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва и Минск озабочены активной деятельностью НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Говорили о проблематике нераспространения, контроля над вооружениями, выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ", - сказал он.

По его словам, в ходе переговоров было отмечено, "что такие шаги ведут к нарастанию напряженности в Евроатлантике. "Россия и Белоруссия призывают западных партнеров уважать принцип равной и неделимой безопасности, соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - продолжил Лавров. - Коротко говоря, наша базовая цель - вернуться к базовым принципам Хельсинского заключительного акта, придать им второе дыхание в интересах преодоления кризиса доверия".