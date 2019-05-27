Грушко: выборы в Европарламент отражают запросы людей, которые хотят изменений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Итоги выборов в Европарламент отражают запросы европейцев, которые хотят изменений. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Выборы в Европарламент отражают запросы и чаяния тех людей, которые хотят изменений. Насколько эти чаяния будут воплощены в действиях Европарламента и в действиях ЕС - это сложнейший вопрос, на который сегодня никто не сможет дать ответ. Но нельзя не видеть, что конфигурация политических сил несколько изменилась, что большее влияние будут иметь те партии, которые было принято относить к оппонирующему мейнстриму", - отметил высокопоставленный дипломат.

При этом он подчеркнул, что позиция РФ в отношении ЕС не меняется: "Мы готовы к сотрудничеству и диалогу, но на равноправной основе".

Выборы в ЕП проходили 23-26 мая. Согласно предварительным итогам, Европейская народная партия (ЕНП) сохранила позицию первой политической силы в ЕП, однако потеряла более 36 мандатов (180 мест). Социалисты также сохранили свое традиционное второе место, потеряв при этом 40 мандатов (146 мест). Либеральные демократы, выступающие с радикальных проевропейских позиций, значительно улучшили свои результаты с 68 до 109 мест. Заметно продвинулись и зеленые.