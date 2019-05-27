Эксперт считает, что новый президент Литвы не совершит революции в отношениях с Россией

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Избранный президент Литвы Гитанас Науседа, вероятно, смягчит риторику в адрес России, но действительно серьезных перемен курса в отношениях с Москвой от него ждать не стоит. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник выразил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич, комментируя итоги второго тура президентских выборов в Литве.

"Здесь оптимизма гораздо меньше. Возможно, что где-то через полгода-год его политика начнет эволюционировать, отвязываясь от политики [нынешнего президента Дали] Грибаускайте, - считает он. - Однако как его комментарии до выборов, так и заявления после выборов свидетельствуют о том, что он будет продолжать ту же линию".

"Линию ту же, однако риторику, о чем он намекнул, он может сменить", - добавил при этом специалист.

Эксперт пояснил, что точка зрения Науседы на отношения с РФ может быть скорректирована после консультаций с лидерами ЕС. "Думаю, что произойдет ряд встреч нового президента с руководством Евросоюза и будут сформированы позиции по всем ключевым вопросам, включая отношения с Россией, - сказал он. - Ожидать революций никаких оснований нет, и, может быть, произойдет какой-то минимальный сдвиг. Так, например, всем известно, что заморожено строительство в Вильнюсе Дома Москвы - культурного центра: понятно, что будет этот дом или его не будет, - ничего радикально в российско-литовских отношениях уже не изменится, но если президент хочет дать сигнал, то он разрешит это строительство дома, в котором бы потом выступали известные деятели российской культуры".

Интересные перспективы

Межевич при этом отметил, что окончательное мнение о курсе нового главы государства как во внутренней, так и во внешней политике можно будет составить лишь по прошествии некоторого времени, когда станет ясно, смог ли он выбраться из тени своей предшественницы Дали Грибаускайте. "Десять лет правления президента Литвы Грибаускайте стали серьезным испытанием для Литвы, и надо признать, что она показала себя как сильный и жесткий лидер, - отметил Межевич. - Сильный руководитель объективно вытаптывает политическое поле - муниципалитета ли, города или республики, приспосабливая это поле под себя, что Грибаускайте и сделала".

Поэтому, продолжил эксперт, политики в Литве превратились в клонов уходящего президента, утратив самостоятельность. "Однако Гитанас Науседа не этот вариант, это человек с очень хорошим образованием, с прекрасными связями в банковских кругах, но не замешанный в банковских скандалах, - сказал он. - Сегодня в Прибалтике быть банкиром, не замешанным в банковских скандалах, - это редкость. Науседа в этой связи - очень интересное явление".

В условиях вытоптанного политического поля самостоятельность нового президента будет во многом зависеть от того, сумеет ли он собрать профессиональную команду. "Науседа должен серьезнейшим образом посмотреть на вопросы формирования команды, и я надеюсь, что эта команда будет выглядеть гораздо профессиональнее, чем команда, например, президента Украины Владимира Зеленского", - отметил Межевич.

В воскресенье в Литве прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным результатам, победу одержал 55-летний экономист Науседа, соперничавший с экс-министром финансов 44-летней Ингридой Шимоните. Науседа набрал около 66% голосов, Шимоните - около 33%.