В Москве пройдет заседание межпарламентской комиссии высокого уровня РФ и Республики Корея

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Республики Корея пройдет во вторник в Москве. Его откроют председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и спикер Нацсобрания Южной Кореи Мун Хи Сан.

Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в повестке дня будут вопросы развития межпарламентских связей, межкорейское урегулирование, вопросы развития цифровой экономики, автомобиле- и судостроения, в том числе в регионах Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, по его словам, предстоит обсудить вопросы "расширения культурно-гуманитарных связей, образовательных обменов и туризма".

"Это не будет заседание ради заседания. Мы будем откровенно и заинтересованно говорить о самых непростых вопросах региональной повестки дня: стратегической стабильности, денуклеаризации Корейского полуострова при взаимодействии Сеула и Пхеньяна, обсудим двусторонние отношения и деловое сотрудничество", - сказал депутат.