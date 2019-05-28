Кабмин вносит в Госдуму законопроекты об изменениях в сфере организации детского отдыха

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму двух законопроектов, призванных обеспечить безопасные условия детям при организации их отдыха, пресечь незаконную деятельность в этой сфере, повысить ответственность руководителей организаций отдыха и оздоровления детей. Документы опубликованы во вторник на сайте правительства.

"В целях повышения качества и безопасности детского отдыха законопроектом [под номером] 1 предусматривается введение реестров организаций отдыха и оздоровления детей. Эти реестры будут региональными. Предлагается также установить перечень сведений, включаемых в такие реестры. Это позволит подтверждать создание безопасных условий для детей в этих организациях", - говорится в пояснительной записке к документам.

Законопроектом предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого не внесенные в реестр организации не смогут оказывать услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Кроме того, до этого срока организации должны будут устранить выявленные нарушения.

Предполагается, что разрабатывать общие принципы формирования и ведения реестра, утверждать типовой реестр и требования к организациям будет Минпросвещения России, а определение регионального уполномоченного органа исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей, установление порядка формирования и ведения реестра на территории субъекта Федерации, проверки сведений организаций и др. предлагается отнести к полномочиям местных властей.

"Законопроектом [под номером] 2 предлагается установить административную ответственность за деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в реестрах", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что за такие правонарушения предусматривается штраф в размере от 1 до 3 млн рублей.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства Российской Федерации 23 мая 2019 года.