Делегация Госдумы ознакомится с опытом Ирландии в области инноваций и сельского хозяйства

ДУБЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с координатором депутатской группы по связям с парламентом Ирландии Антоном Морозовым прибыла в ночь с понедельника на вторник с официальным визитом в Дублин. Это ответный визит российских парламентариев после февральской поездки депутатов парламента Ирландии в Москву, уточнили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Дублине.

Помимо контактов в законодательном органе Ирландии, делегация Госдумы проведет в Дублине переговоры с вице-премьером и главой МИД страны Саймоном Коувени, госминистром по делам торговли и деловой активности Пэтом Брином. В ходе запланированной поездки в Глобальный инновационный и технологический центр "Керри групп" (город Нейс) российские парламентарии ознакомятся с опытом Ирландии в области инноваций, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Депутаты также встретятся с представителями российского бизнеса и с соотечественниками, проживающими в Ирландии, уточнили корреспонденту ТАСС источники в посольстве РФ.

В ходе визита в Москву в феврале 2019 года координатор группы российско-ирландской дружбы в парламенте Ирландии Фергюс О'Дауд заявил о намерениях Дублина наращивать товарооборот с Москвой. Он указал, что это позволит ирландкой стороне отчасти компенсировать потери, ожидаемые в связи с выходом Великобритании - главного экономического партнера Ирландии - из Евросоюза.