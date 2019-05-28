Электронное голосование в Москве будут тестировать каждые 12 часов в течение месяца

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, во время которого любой желающий может попробовать ее взломать, будет проводиться каждые 12 часов в течение месяца - с конца июня до 24 июля, сообщил во вторник замруководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко. По прошествии каждых 12 часов код системы будет меняться.

"На этапе тестирования, который начнется с конца июня, мы каждые 12 часов будем делать этот эксперимент до 24 июля, чтобы все хакеры могли попытаться взломать этот код [электронного голосования]. Чтобы не было сомнений, что этот код можно кому-то взломать за 12 часов, когда будет идти голосование", - сказал Костырко на первом установочном заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Общественной палаты Москвы.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что код программы системы электронного голосования будет выложен в открытый доступ и любой желающий сможет попробовать его взломать. В случае успеха взломщик получит 1 млн рублей, собранный представителями бизнес-сообщества.

Госдума в мае приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.