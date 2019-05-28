Лавров: Россия всегда будет отстаивать права соотечественников, проживающих за рубежом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия при любых условиях продолжит оказывать поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, и отстаивать их интересы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии Музея русского зарубежья.

По его словам, потенциал соотечественников в поддержании дружеских отношений в странах, где они проживают, поистине неисчерпаем. "Его дальнейшее раскрытие особенно востребовано сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, а против России развязана масштабная кампания, направленная на сдерживание нашего развития во всех областях", - отметил глава российского дипведомства, добавив, что такие кампании "абсолютно бесперспективны".

"Сегодня мы при любых условиях сохраним свой суверенитет, сможем обеспечить свою национальную безопасность и защитить наших граждан, нашу историю, - подчеркнул Лавров. - Будем всегда в состоянии отстоять права наших соотечественников".

В этой связи глава МИД РФ выразил уверенность, что Музей русского зарубежья станет важнейшим духовным и интеллектуальным центром по сохранению российского наследия за рубежом. "МИД со своей стороны будет и дальше оказывать музею всяческую поддержку, в том числе через совместные проекты", - добавил он.