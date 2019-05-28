Володин рассчитывает на рост числа участников совещания спикеров стран Евразии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что число участников предстоящего в Нур-Султане четвертого совещания спикеров стран Евразии возрастет по сравнению с предыдущим годом.

"За последние несколько лет нам удалось создать новые форматы, которые позволяют более активно развивать отношения, и, что самое главное, они являются содержательной площадкой для обсуждения вопросов, которые ждут решения", - сказал Володин во вторник на встрече со спикером Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном, который находится с официальным визитом в Москве. Он напомнил, что формат совещания спикеров стран Евразии появился по инициативе Госдумы и Нацсобрания Республики Корея. В этом году пройдет четвертое заседание в рамках этого формата в Казахстане, напомнил политик.

"Количество желающих принять участие в этом совещании растет с каждым годом, и мы надеемся, что в этом году в Казахстан съедется еще больше наших коллег со всех стран, представляющих огромную территорию Европы и Азии для того, чтобы обсудить вопросы межрегионального сотрудничества, развития экономики, темы, связанные с противодействием терроризму, угрозам безопасности", - подчеркнул Володин.

"Все это будет обсуждаться в рамках этого формата, который в свое время был инициирован нашими парламентами, получил большую поддержку и сегодня находится в стадии развития, причем очень динамичного", - добавил он.