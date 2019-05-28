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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков проведет в Тегеране консультации по иранской ядерной сделке

Консультации состоятся 29 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что проведет в среду в Тегеране консультации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Подтверждаю проведение таких консультаций", - сказал высокопоставленный дипломат во вторник ТАСС.

В свою очередь в посольстве РФ в Иране сообщили, что Рябков проведет переговоры с заместителем главы иранского МИД Аббасом Арагчи. "В фокусе внимания будет проблематика СВПД", - уточнили ТАСС в диппредставительстве.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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