Рябков проведет в Тегеране консультации по иранской ядерной сделке

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что проведет в среду в Тегеране консультации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Подтверждаю проведение таких консультаций", - сказал высокопоставленный дипломат во вторник ТАСС.

В свою очередь в посольстве РФ в Иране сообщили, что Рябков проведет переговоры с заместителем главы иранского МИД Аббасом Арагчи. "В фокусе внимания будет проблематика СВПД", - уточнили ТАСС в диппредставительстве.