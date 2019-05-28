В Совфеде настроены на активизацию межпарламентских контактов с Республикой Корея

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия дорожит достигнутым высоким уровнем отношений с Республикой Корея, в Совете Федерации настроены на активизацию межпарламентского сотрудничества. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Национального собрания (парламента) Республики Корея Мун Хи Саном.

"Мы придаем очень большое значение этому визиту. Со стороны верхней палаты, Совета Федерации мы также настроены на всемерную активизацию нашего межпарламентского взаимодействия", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в России удовлетворены тем, что "в последние годы динамика отношений двух стран очень высока". "Мы дорожим достигнутым уровнем двусторонних отношений и понимаем необходимость наращивать объем нашего сотрудничества как в экономической, так в гуманитарной и иных сферах. Я думаю, в ходе вашего визита вы почувствуете общий настрой российской стороны на такой стиль отношений", - добавила она.

Спикер Совфеда также с удовлетворением отметила установившийся и на высшем уровне политический диалог. Она напомнила, что лидеры двух стран дважды встречались в прошлом году. Кроме того, президент России Владимир Путин в прошлом году встречался с премьер-министром Южной Кореи. "Знаю, что есть договоренность, если позволит график наших лидеров, провести отдельно двухстороннюю встречу в Осаке в июне этого года рамках "двадцатки", - сказала Матвиенко.

Она также сообщила, что в 2020 году будет отмечаться тридцатая годовщина установления дипломатических отношений РФ и Республики Корея. "К этому событию приурочен перекрестный год культурных обменов. Я уверена, что все это придаст серьезный импульс развитию наших двусторонних отношений. Очень важно в ходе вашего визита в том числе обсудить парламентское измерение подготовки к этой знаменательной дате и содержание, которым мы готовы его наполнить", - сказала председатель СФ.