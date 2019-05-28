{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Замглавы МИД России сообщил, что проведет в ООН консультации по Сирии, Венесуэле и КНДР

По словам Сергея Вершинина, спектр проблемных вопросов сейчас не сводится только к Ближнему Востоку

ООН 28 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин прибыл в штаб-квартиру ООН для двусторонних консультаций, а также участия в заседаниях Совета Безопасности по Сирии 28 и 29 мая.

"В ходе визита я планирую встретиться со многими лицами по широкому спектру проблем, которые сейчас находятся на рассмотрении СБ ООН, - сказал он во вторник ТАСС. - Этих проблем много, они не сводятся только к Ближнему Востоку, речь идет о Венесуэле и КНДР. На эти дни приходятся и два заседания Совета Безопасности ООН по Сирии".

Дипломат отметил, что использует визит, "чтобы четче донести российскую позицию по Сирии и другим вопросам".

Заседание по гуманитарной ситуации в Сирии состоится во вторник, на среду запланирована встреча Совбеза по политическим аспектам урегулирования в стране.

Теги
КНДРСирияВенесуэлаРоссия
Посла Испании вызвали в МИД России
Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел королевства в отношении РФ
Читать полностью