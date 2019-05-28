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Представительство РФ при ОБСЕ: задержание в Литве журналиста Sputnik нарушает права СМИ

Этот шаг свидетельствует о "подавлении альтернативных мнений" в стране, заявили в постпредстве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Задержание властями Литвы шеф-редактора новостного агентства Sputnik Литва Марата Касема - это грубое нарушение прав сотрудников средств массовой информации. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении постоянного представительства России при ОБСЕ, размещенном на странице в Twitter.

"Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса под предлогом "угрозы национальной безопасности", - отмечается в документе. - Это еще один пример грубого нарушения прав средства массовой информации и подавления альтернативных мнений в этой стране".

Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса. По словам самого журналиста, представители литовских властей заявили, что причина задержания - "угроза национальной безопасности". Шеф-редактор Sputnik Литва является гражданином Латвии и уже депортирован из страны. Касему закрыли въезд в Литву сроком на пять лет.

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