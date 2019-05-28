Дипломаты России и Германии обсудили Украину и проблематику стратегической стабильности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис рассмотрели во вторник в Берлине украинскую проблематику, вопросы стратегической стабильности и ситуацию вокруг прав РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"При обсуждении международных вопросов особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту с акцентом на безальтернативность минских соглашений как основы его урегулирования, выполнения договоренностей встреч нормандского формата на высшем уровне 2015-2016 годов, - информировали в дипведомстве. - Состоялся доверительный обмен мнениями по проблематике стратегической стабильности, в том числе в контексте выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Констатировано взаимное стремление к полноформатному восстановлению прав России в ПАСЕ".

Стороны также проанализировали ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, выразив заинтересованность в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Касаясь состояния двусторонних отношений, Титов и Михаэлис обсудили график предстоящих политических контактов. "Намечена предварительная повестка дня пленарного заседания российско-германской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности осенью 2019 года", - указали на Смоленской площади.

Кроме того, выражено удовлетворение ходом реализации проектов в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной и регионально-муниципальной сферах.

Дипломаты также дали высокую оценку выполнению программы российско-германского Года научно-образовательных партнерств. Помимо этого, акцентирована необходимость скорейшей реализации решения по гуманитарному жесту правительства ФРГ в отношении блокадников Ленинграда.