Бельгия выдала воевавшего в рядах ИГ россиянина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бельгия выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ Россиии.

"Федеральной службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой, НЦБ Интерпола МВД России, ФСИН России организована экстрадиция из Королевства Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича", - сообщили в ЦОС.

По данным российских спецслужб, являясь сторонником радикального ислама, Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где вступил в состав ИГ и участвовал в боевых действиях против правительственных сил.

В июне 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в Брюсселе и помещен под предэкстрадиционный арест. В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче.

28 мая авиарейсом Брюссель - Москва он был экстрадирован в Россию. "Фигурант изолирован в условиях СИЗО, проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в ФСБ.