Вице-председатель правительства Коми отстранена от должности в связи с утратой доверия

ТАСС, 29 мая. Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это связано с коррупционными нарушениями.

"Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия. Это явилось следствием непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого она являлась", - сообщает пресс-служба.

Соответствующее распоряжение подписал 29 мая глава Республики Коми Сергей Гапликов. Как говорится в документе, решение принято в соответствии с п. 1 ч. 1 ст, 131 Федерального закона "О противодействии коррупции", а также региональными законами. Постановление вступило в силу.

"Перед законом все равны. Я всегда придерживался и буду придерживаться этой позиции", - приводит пресс-служба слова Гапликова.

Официальными комментариями правоохранительных структур ТАСС пока не располагает.