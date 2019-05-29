ГП: в реестр иноагентов нужно включать НКО, финансируемые "дочками" иностранных компаний

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Некоммерческие организации, финансируемые российскими "дочками" иностранных компаний, необходимо включать в реестр иностранных агентов. Такое мнение высказал генеральный прокурор Юрий Чайка, отвечая на вопрос депутатов Государственной думы.

"Считаем, что необходимо вносить поправки в закон и дополнить положениями, позволяющими нам включать в реестр иностранных агентов НКО в случае получения ими финансирования от российских юридических лиц, в числе учредителей которых есть иностранцы", - сказал он.

Чайка пояснил, что такие НКО считаются вроде как российскими структурами, но по сути управляют всеми процессами иностранные граждане. "Мы считаем, что поправки в закон необходимы", - заключил он.