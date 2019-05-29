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ГП: в реестр иноагентов нужно включать НКО, финансируемые "дочками" иностранных компаний

Генпрокурор Юрий Чайка пояснил, что такие НКО считаются вроде как российскими структурами, но по сути управляют всеми процессами иностранные граждане

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Некоммерческие организации, финансируемые российскими "дочками" иностранных компаний, необходимо включать в реестр иностранных агентов. Такое мнение высказал генеральный прокурор Юрий Чайка, отвечая на вопрос депутатов Государственной думы.

"Считаем, что необходимо вносить поправки в закон и дополнить положениями, позволяющими нам включать в реестр иностранных агентов НКО в случае получения ими финансирования от российских юридических лиц, в числе учредителей которых есть иностранцы", - сказал он.

Чайка пояснил, что такие НКО считаются вроде как российскими структурами, но по сути управляют всеми процессами иностранные граждане. "Мы считаем, что поправки в закон необходимы", - заключил он.

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