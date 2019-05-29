Лавров: в России и Словении должны передать молодежи бесценный опыт сотрудничества

ШМАРТНО-ПРИ-ЛИТИИ /Словения/, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Словения выстраивают двусторонние отношения на основе взаимного уважения и открытости, важно передать этот опыт молодежи двух стран. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров на церемонии открытия в городе Шмартно-при-Литии памятника автору первого русско-словенского словаря Даворину Хостнику.

"Увековечивая имя этого видного словенского просветителя, мы отдаем дань уважения его наследию, подтверждаем взаимное стремление народов наших стран к укреплению дружбы и сотрудничества, - сказал министр. - Наша общая задача - сохранить и приумножить заложенные Хостником и последующими поколениями наших соотечественников основы выстраивания отношений в духе взаимного уважения, открытости, главное, передать молодежи накопленный бесценный опыт нашего сотрудничества". По его словам, контакты двух стран в сфере науки, культуры, образования "остаются одной из несущих опор добрых, дружественных двусторонних связей".

Лавров обратил внимание на то, что в Словении "очень бережно относятся к захоронениям советских и российских воинов". "В 2016 году в Любляне был установлен памятник советским и российским воинам, павшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. В этом году мы готовим открытие памятника словенцам, которые сложили головы на нашей земле в ходе тех же кровопролитных войн, он будет открыт на Поклонной горе в российской столице, - заявил глава дипведомства. - Именно такие благородные начинания продолжают укреплять ткань нашего сотрудничества, нашего партнерства во многих областях, помогают развивать наши двусторонние отношения, помогают нам сотрудничать и по вопросам международной политики".

На церемонии открытия также присутствовали мэр общины Шмартно-при-Литии Райко Месерко, министр культуры страны Зоран Познич, председатель Государственного совета (верхняя палата парламента) республики Алойз Ковшца, министр государственного управления Словении Руди Медвед и министр образования, науки и спорта Ерней Пикало. Почетным покровителем мероприятия выступил президент Словении Борут Пахор. В ходе церемонии было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Шмартно-при-Литии, родным городом Хостника, и российским Рыльском, где окончил свои дни словенец.

Даворин Хостник (1853-1929) был словенским лингвистом и публицистом. Из-за своих русофильских политических взглядов в 1879 году он был вынужден покинуть Австро-Венгрию и эмигрировать в Россию. После переезда Хостник занялся преподаванием иностранных языков, а также стал автором первого русско-словенского и словенско-русского словарей.

Памятник выдающемуся словенцу представляет собой бронзовый бюст на гранитном постаменте. Общая высота скульптурной композиции составляет 2,8 м. Ее автором стал проживающий в Словении российский скульптор Николай Машуков.