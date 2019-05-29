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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Рябков обсудил в Тегеране частичную приостановку Ираном обязательств по ядерной сделке

По словам замминистра иностранных дел, Россия выступает за скорейший созыв Совместной комиссии по СВПД

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что обсудил на консультациях в Тегеране весь спектр вопросов, касающихся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе частичную приостановку Ираном обязательств по ядерной сделке.

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"Прошлись по всему спектру вопросов, которые составляют как содержание проблем, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), начиная от последствий американского выхода из СВПД и до иранского объявления о частичной приостановке выполнения им добровольно принятых на себя обязательств", - заявил он по телефону ТАСС в среду по итогам консультаций.

Собеседником Рябкова стал заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи.

"Россия выступает за скорейший созыв Совместной комиссии по СВПД по иранской ядерной программе, - сказал замминистра. - Готовы к проведению этого мероприятия и на уровне политдиректоров, и при необходимости на министерском уровне".

Отвечая на вопрос о возможных сроках проведения такой встречи, Рябков сказал, что они пока не намечены.

По словам замминистра, европейские страны неохотно обсуждают тему механизма финансовых расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), для его запуска требуются дополнительные усилия.

"Естественным образом возникла тема запуска механизма INSTEX, - сказал дипломат. - Очень медленно в этом направлении движутся сегодня наши европейские коллеги, очень неохотно обсуждают тему открытия механизма для третьих стран".

"Проанализировали этот момент под разными углами и поняли, что здесь требуются дополнительные условия", - указал Рябков.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности, добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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