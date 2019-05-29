К новой встрече России, Китая и США по Афганистану присоединятся соседние страны

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия, Китай и США готовят расширенную встречу "тройки" по Афганистану, к которой присоединятся соседние государства. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы сейчас готовимся к дальнейшей встрече в рамках сложившейся "тройки" (Россия, Китай, США), к которой присоединятся еще соседние государства", - сказал он.

По словам дипломата, дата консультаций пока не согласована. "Организаторы следующей встречи - китайцы, поэтому ждем от китайских партнеров предложений", - заявил Кабулов.

Кабулов добавил также, что обсудил с делегацией талибов (движение "Талибан", запрещено в России) пути ускорения процесса национального примирения в Афганистане.

"Мы обсуждали главную тему - пути содействия ускорению процесса национального примирения в Афганистане", - сказал он.

При этом, по словам Кабулова, детали переговоров с делегацией катарского политического офиса движения "Талибан" не раскрываются.

Делегация талибов прибыла в Москву во вторник для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Кабулом, на котором выступили глава МИД РФ Сергей Лавров, посол Афганистана в Москве Мохаммад Латиф Баханд, представитель движения "Талибан" Мотаки Латиф Хан, экс-президент Афганистана Хамид Карзай и ряд других афганских политиков. На полях мероприятия проходят межафганские переговоры.

25 апреля в Москве прошла встреча спецпредставителей президента РФ, МИД КНР и Госдепартамента по Афганистану. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к незамедлительным шагам по снижению уровня насилия. Кроме того, Москва, Вашингтон и Пекин призвали талибов как можно скорее принять участие в переговорах о мире с афганской делегацией, включающей также представителей правительства.

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