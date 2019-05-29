Единороссы не провели праймериз в Астрахани благодаря норме о самовыдвижении в губернаторы

АСТРАХАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" в Астраханской области не проводило предварительное голосование (праймериз) для определения кандидата от партии на пост губернатора в связи с изменением регионального законодательства, которое теперь допускает возможность самовыдвижения. Об этом сообщил журналистам в среду секретарь регионального отделения партии Игорь Мартынов.

"В этом году выборы губернатора в Астраханской области будут отличаться от предыдущих. В первую очередь это связано с изменением законодательства. Теперь кандидатами могут быть и самовыдвиженцы, а не только представители политических партий. Поэтому голосование для выдвижения партийного кандидата на пост высшего должностного лица региона не проводилось", - пояснил Мартынов.

Он отметил, что 4 июня на заседании областной думы будут назначены выборы губернатора, и с этого момента желающие смогут уведомить избирательную комиссию о намерении принять участие в выборах.

"Уверен, что мы увидим среди тех, кто готов избираться, кандидатов, которых мы с коллегами по партии решим поддерживать при прохождении так называемого муниципального фильтра и непосредственно на выборах. Партийная конференция на эту тему назначена на 15 июня 2019 года", - добавил Мартынов.

В декабре прошлого года депутаты думы Астраханской области приняли изменения в закон "О выборах губернатора Астраханской области", которые позволяют претендовать на пост главы региона самовыдвиженцам. Для этого им нужно будет собрать 1% подписей от числа избирателей области. В частности, теперь претендовать на пост смогут военнослужащие, работники прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, которые в связи с профессиональной деятельности не могут участвовать в работе политических партий.

Выборы губернатора Астраханской области пройдут в 2019 году. После отставки в сентябре 2018 года Александра Жилкина, который возглавлял регион с декабря 2004 года, врио губернатора был назначен Сергей Морозов. Ранее он работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России. Пока Морозов не является представителем ни одной из партий.