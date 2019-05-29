Посол России: союзнические отношения Москвы и Минска отвечают интересам обеих сторон

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Союзный договор России и Белоруссии необходим для развития экономики и социальной сферы обеих стран, а также нужен народу, считает чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Союзнические отношения Белоруссии и России нужны народам, нужны нашим экономикам, нужны развитию и обогащению в социальной сфере, а главное - нужны миллионам граждан Белоруссии и Российской Федерации", - сказал он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу в январе 2000 года.

Российская инициатива

По словам посла, российская инициатива по созданию евроазиатского партнерства содействует экономическому сотрудничеству и диалогу с Белоруссией и другими странами ЕАЭС.

"В становлении и реализации российской инициативы... по созданию большого евроазиатского партнерства и Беларусь, и страны ЕАЭС видят свою важную роль. Я думаю, что это будет важнейшая новая инициатива, которая будет помогать экономическому взаимодействию, гуманитарному сотрудничеству и диалогу людей", - сказал он.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, действовало в 2000-2014 годах). ЕАЭС образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана (до 2015 года действовали в рамках ЕврАзЭС).