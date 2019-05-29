Богданов заявил, что Россия продолжает контакты с США и Францией по Сирии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва продолжает вести консультации по Сирии с Вашингтоном и Парижем. Об этом журналистам в среду заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Контакты идут с Францией, США, естественно, с арабскими странами", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос ТАСС, планируются ли встречи с представителями "малой группы" по Сирии (включает Великобританию, Германию, Иорданию, Саудовскую Аравию, США и Францию).