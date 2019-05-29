Посольство РФ: статьи СМИ Британии о преследовании крымских татар противоречат реальности

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Сообщения британских СМИ, утверждающих, что российские власти преследуют крымских татар и ущемляют их права, не соответствуют действительности. Об этом говорится в комментарии, распространенном в среду вечером российским посольством в Великобритании.

"Информация о так называемых незаконных задержаниях, преследованиях или нарушениях прав представителей крымско-татарского населения в Республике Крым абсолютно противоречит действительности. Британские журналисты продолжают преднамеренно игнорировать реалии, связанные с возвращением Крыма в состав России, закрывая при этом глаза на позитивные изменения в жизни крымчан. Демонстративно замалчивается тот факт, что с момента воссоединения Крыма с Россией русский, украинский и крымско-татарский языки получили в Республике статус государственных. Жители Крыма могут беспрепятственно реализовывать свои права на изучение своих родных языков в школах и вузах, так же как и другие культурные, языковые, религиозные и иные права меньшинств, закрепленные в Конституции Российской Федерации", - говорится в документе.

В посольстве подчеркивают, в настоящее время в Крыму зарегистрированы 80 местных и 14 региональных национально-культурных автономий, в которых представлены 19 национальностей. В марте 2018 года был учрежден Совет крымских татар, в котором состоят видные крымско-татарские деятели. На полуострове официально зарегистрированы 187 местных религиозных мусульманских организаций, имеющих свои молитвенные дома и мечети. На сентябрь 2019 года намечено завершение строительство Главной соборной мечети в Симферополе вместимостью 4 тыс. человек.

"Не выдерживают критики и обвинения в "притеснении" сторонников движения "Хизб ут-Тахрир" (запрещено в РФ). Как известно, данная организация признана в Российской Федерации террористической, участие в ее деятельности является уголовно наказуемым деянием. Хотели бы напомнить британским журналистам, что аналогичный статус данная структура имеет во многих государствах Ближнего Востока, Центральной Азии, запрещена в Германии. Активисты "Хизб ут-Тахрир" привлекаются в России к уголовной ответственности независимо от национальности, никакого отношения к положению именно крымских татар эта тема не имеет", - добавили в российском диппредставительстве.

В среду The Times опубликовала статью о состоявшемся в марте задержании в Крыму группы подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" под заголовком "Крымские татары опасаются знакомой им угрозы преследования со стороны России". В материале проводятся параллели между прошедшими арестами и депортацией крымских татар в мае 1944 года.