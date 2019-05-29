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Рябков: Россия не приемлет давление США на Иран с целью его капитуляции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия не может принять американскую логику давления на Иран с целью добиться его капитуляции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

"Мы не можем согласиться и принять логику максимального давления, сведения к нулю иранского нефтяного экспорта, потакания наиболее агрессивным устремлениям определенных сил, в том числе в регионе Персидского залива, только для того, чтобы вынудить Иран по сути дела капитулировать, это не переговорный путь", - сказал он.

Теги
СШАИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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