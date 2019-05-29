Медведев примет участие в первом заседании российско-узбекской Совместной комиссии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев и его узбекистанский коллега Абдулла Арипов проведут 30 мая первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств. Как сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, "стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, проведут обзор региональной и международной повесток дня". Особое внимание, по его словам, будет уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина, который состоялся 18-19 октября 2018 года. Темой для обсуждения станет также сотрудничество в общих интеграционных структурах.

Приходько напомнил, что предыдущий визит российского премьер-министра в Узбекистан состоялся 2 ноября 2017 года, в рамках которого были подписаны 13 документов и предметно рассмотрена реализация договоренностей по итогам государственного визита узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева в Москву 4-5 апреля 2017 года.

Экономическое сотрудничество

Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. По данным ФТС России, взаимный товарооборот в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом более чем на 20 п. п., достигнув 4,4 млрд долларов. На 26,5 п. п. увеличился российский экспорт в Узбекистан (до 3,3 млрд долларов), положительную динамику демонстрировали и поставки узбекистанской продукции в Россию (рост на 3,57 п. п., до 1,1 млрд долларов). РФ с долей 16,9% сохранила второе место среди ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана. Россию опережает Китай с долей 19%.

В текущем году положительная динамика сохраняется. В январе-марте 2019 года товарооборот России и Узбекистана составил более 1 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 9,3 п. п. Объем российского экспорта в Узбекистан составил 785 млн долларов (рост на 11,2 п. п.), импорта - порядка 250 млн. долларов (рост на 3,5 п. п.).

Российский экспорт в Узбекистан увеличился по всем товарным группам, - металлы, машины, оборудование, целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности, текстиль, продовольственные товары и сельхозсырье. По многим показателям вырос и узбекистанский импорт в Россию. Традиционно здесь лидируют текстиль, изделия из него, обувь, продовольственные товары и сельхозсырье.

По данным, приведенным Приходько, основные российские инвесторы - ПАО "Лукойл", ПАО "Газпром", ПАО "ВымпелКом" и др. - вложили в экономику республики порядка 9 млрд долларов. В Узбекистане действует порядка 1100 предприятий с российским участием, из них около 150 - со стопроцентным российским капиталом. В республике аккредитованы представительства 70 компаний из России. При этом он уточнил, что на территории России зарегистрировано 612 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

Совместные проекты

В 2018 году состоялся Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, в ходе которого был подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов. В его работе приняли участие более 1200 представителей из 35 субъектов Российской Федерации, свыше 300 российских компаний. По итогам были достигнуты договоренности о реализации более 100 совместных проектов объемом порядка 2 млрд. долларов. Приходько привел конкретные примеры успешной реализации принятых на форуме решений. Он отметил подписание в 2018 году соглашения о реализации проекта оптово-распределительного центра между правительством Оренбургской области, ООО "РусАгроМаркет-холдинг" и АО "Узтрейд". По его словам, в настоящее время уже подобраны и согласованы соответствующие площадки.

Кроме того, правительство Москвы активно взаимодействует с хокимиятом Ташкента по вопросам внедрения в столице Узбекистана интеллектуальной транспортной системы, комплексного оснащения образовательных учреждений, цифровизации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также поставки городской коммунальной техники. Компания "Петромаруз" (Санкт-Петербург) и ООО СП "JNQ" - (совместное российско-узбекское предприятие по переработке нефти) планируют построить завод по производству маслопласификаторов для шинного, резинового и каучукового производства на территории Сурхандарьинской области Узбекистана. "Заключены договоры с подрядными организациями на проведение научно-исследовательских работ в лабораториях Казани и Санкт-Петербурга. Окончание реализации запланировано на июнь 2023 года", - уточнил собеседник агентства. Также совместное предприятие ООО "Щелково Агрохим-Узбекистан" реализует на территории Самаркандской области проект по строительству завода химических средств защиты растений.

Правительство Российской Федерации активно поддерживает развитие сотрудничества с Узбекистаном в области энергетики. В этой сфере страны реализуют проект строительства АЭС в Узбекистане. Первый энергоблок планируется запустить в 2028 году.

ПАО "Новатэк" совместно с французской Total также участвует в нефтегазовых проектах в Узбекистане. По словам Приходько, это "содействует наращиванию присутствия российского бизнеса в энергетическом секторе Узбекистана".

Внешнеполитическое взаимодействие

РФ и Узбекистан сотрудничают на площадках ООН, ОБСЕ и др. "Отмечаем совпадение или близость позиций Москвы и Ташкента по многим актуальным международным и региональным вопросам, - заметил Приходько. - Приветствуем последовательную линию узбекистанских партнеров против политизации работы ООН, в том числе по украинской и сирийской проблематике, традиционное соавторство в инициативах по противодействию героизации нацизма, международной информационной безопасности, неразмещения первыми оружия в космосе". Собеседник агентства с удовлетворением констатировал активизировавшееся участие Ташкента в межгосударственном взаимодействии в Центральной Азии, работе СНГ и ШОС. "Рассчитываем на подключение Узбекистана в обозримой перспективе к евразийским интеграционным процессам", - подчеркнул он.

Двустороннее взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере остается одним из приоритетных направлений. В ходе государственного визита Владимира Путина в Ташкент 18-19 октября 2018 года была подписана межправительственная программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы и План мероприятий по ее реализации. В 2019 году с большим успехом прошли Международный культурный фестиваль "Цветы России" (1-7 апреля, Ташкент) и Международный фестиваль искусства бахши (5-10 апреля, Термез), в котором приняли участие в том числе российские коллективы из Республики Башкортостан, Хакасия и Калмыкия. В текущем году запланировано проведение Дней культуры России в Узбекистане и Дней узбекистанского кино в России.

Приходько привел данные, согласно которым в прошлом году в российские вузы поступило почти 8,5 тыс. абитуриентов из Узбекистана. Всего в России обучается более 29 тыс. студентов из этой страны. По данному показателю республика находится на одном из первых мест среди государств - участников СНГ. В стране функционируют 4 филиала российских вузов.