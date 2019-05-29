Переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии пройдут в Токио

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг начинает визит в Токио, где примет участие в уже четвертых переговорах глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2", а в пятницу проведет отдельную встречу с японским коллегой Таро Коно.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств состоялась в июле прошлого года. Тогда стороны выразили готовность расширять сотрудничество в сфере безопасности, вести диалог по антитеррору и международной информационной безопасности, а также обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова и в Сирии.

В ходе нынешних консультаций министры продолжат обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, включая военно-политические аспекты. "Намерены подробно обсудить вопросы укрепления доверия в области безопасности, двустороннее взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угрозами, изложить партнерам наши оценки развертывания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) элементов глобальной противоракетной обороны (ПРО) США, развития ситуации в сфере нераспространения и разоружения, положения дел на Ближнем Востоке и в ATP", - сообщили в российском дипведомстве.

С начала года диалог представителей России и Япония шел более чем активно. Так, в январе Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным посещал премьер-министр Синдзо Абэ, в июне в привязке к саммиту "двадцатки" в Осаке ожидается новая встреча лидеров двух стран. А главы МИД в этом году встречались уже трижды, регулярно проходят консультации их заместителей.

В Москве отмечают полезный и содержательный обмен мнениями по линии руководства Советов безопасности двух стран, тесное взаимодействие оборонных ведомств. В ходе состоявшегося на днях визита в российскую столицу начальник главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса заявил, что намерен приложить большие усилия для развития контактов с российской армией.

Совместные ответы

Российская сторона не раз давала высокие оценки сотрудничеству с Японией в деле преодоления новых вызовов и угроз. Страны взаимодействуют и на море в рамках совместных учений, а также реализуют проекты вместе с Управлением ООН в области противодействия наркотикам и преступности. Как рассказал ранее глава МИД РФ, эти проекты позволили подготовить уже более 150 сотрудников правоохранительных органов, занимающихся борьбой с наркотрафиком из Афганистана и государств Центральной Азии. Кроме того, в ноябре прошлого года был дан официальный старт трехстороннему проекту по созданию в Афганистане кинологической службы.

Одной из тем встречи может стать и ситуация вокруг КНДР. В прошлом году накал страстей вокруг Корейского полуострова спал, что, в частности, было связано с первой встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, однако до достижения полного урегулирования еще предстоит пройти долгий путь. Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки в интервью ТАСС отмечал, что в Токио заинтересованы во взаимодействии с Москвой по вопросу денуклеаризации КНДР. Япония, как и Россия, также является участником шестистороннего формата переговоров по ядерной проблеме Пхеньяна, который, однако, не собирался уже более десяти лет.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов ранее заявил, что российская сторона обязательно поставит на предстоящих консультациях в формате "2+2" вопрос размещения американских комплексов ПРО Aegis Ashore ("Иджис эшор") на японской территории. Две установки планируется разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере к 2023 году, однако в Токио не исключали, что процесс может быть ускорен.

В Москве же рассматривают наращивание военного присутствия США в регионе вкупе с действиями по слому договоренностей в сфере контроля над вооружениями как угрозу собственной безопасности, о чем заявлялось и в ходе контактов с Токио. К слову, во время состоявшегося на этой неделе визита в Японию американского президента Абэ заявил, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок, как никогда.

Продолжение следует

В пятницу российский министр проведет уже вторые за этот месяц переговоры с главой японского МИД: Коно побывал в Москве 10 мая для очередного раунда консультаций по проблеме мирного договора. Договоренность об активизации диалога по этой теме была достигнута лидерами РФ и Японии в ноябре 2018 года в Сингапуре.

Тогда на встрече глав МИД преодолеть существующие разногласия не удалось, но, как заявил Коно, стороны договорились продолжать усилия. В свою очередь Лавров подчеркнул, что решить столь непростую задачу можно лишь путем "длительной, кропотливой и креативной работы". Возможно, что в ходе нынешней встречи в Токио стороны поделятся идеями о том, как продвинуться к цели.

Помочь в деле выстраивания комплексного сотрудничества призвано развитие торгово-экономических связей и реализация совместных проектов. Товарооборот продолжает расти: в январе-марте он составил 4,65 млрд долларов, что больше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны активно ведут работу по предложенному японским премьером в 2016 году плану из восьми пунктов, который включает в себя в том числе взаимодействие в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, в сфере передовых технологий.

Одна из традиционных тем переговоров - налаживание совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Как ранее отмечал Лавров, Москва и Токио договорились "сосредоточиться на конкретизации проектов сотрудничества, которые находятся на продвинутой стадии согласования с тем, чтобы выработать соответствующие бизнес-модели".

Важным дополнением к политическим усилиям является развитие культурно-гуманитарных связей. Как отметили на Смоленской площади, неизменно большой популярностью среди граждан Японии пользуется ежегодный Фестиваль российской культуры. "В этом году состоится еще одно знаковое событие - Международная театральная Олимпиада, которую впервые совместно проводят Россия и Япония", - указали в дипведомстве. В фестивале планируется участие около 30 театральных коллективов со всего мира.