Рябков: в мире ширится понимание неприемлемости американского диктата

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Все больше участников мирового сообщества осознают неприемлемость американской линии поведения на международной арене. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

"Я рад тому, что в мире ширится понимание неприемлемости этой американской линии. Иранская ситуация - это, по большому счету, полигон, это тест на серьезность всех тех, кто стоит на страже принципов международного права", - сказал Рябков.

Замглавы российского МИД отметил, что дисбаланс в международной системе, сложившийся в пользу США, позволяет этой стране злоупотреблять своим доминирующим положением и навязывать остальным государствам свою волю. "Мы будем искать пути адекватного, разумного, глубокого, продуманного ответа на такого рода вызовы, - заключил он.