Россия на 29 мая выплатила в миротворческие бюджеты ООН более $100 млн

ТАСС, 30 мая. Россия выплатила более $101 млн в миротворческие бюджеты ООН по состоянию на 29 мая. Об этом сообщил в среду по случаю дня миротворчества в интервью службе новостей ООН первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"По состоянию на 29 мая Россия выплатила более $101 млн в миротворческие бюджеты. По итогам 2018 года было выплачено почти 190 млн, задолженности у нас нет, в отличии от других государств, поэтому, когда генсек об этом говорит, он имеет в виду не нас", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что Россия, помимо денежных вложений, активно поддерживает миссии логистически, например, предоставляет большое количество вертолетной техники.

Полянский добавил, что Россия также активно занимается полицейскими миссиями и подготовкой миротворцев. "У нас есть свои центры подготовки миротворцев, где мы готовим в том числе женщин и иностранцев", - заметил дипломат.

29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Россия начала активного участие в миротворческих операциях 25 ноября 1973 года. В этот день в Каире 36 российским офицерам вручили "голубые береты" военных наблюдателей Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, дислоцированного на Ближнем Востоке.