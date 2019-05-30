Посольство РФ: консервативные американские политологи искажают представление об СНВ-III

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Посольство России в США отмечает, что американские консервативные политологи неправильно толкуют положения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, опубликованном в среду.

"Отмечаем, что участились нападки со стороны консервативных политологов в отношении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Считаем необходимым указать, что имеет место некоторое вопиющее искажение фактов, вводящее в заблуждение и создающее искаженное представление о настоящем положении дел", - сообщает посольство.

"Это неправильное толкование чаще всего является результатом длительного перерыва в двустороннем диалоге по стратегической стабильности. Мы неоднократно призывали к его возобновлению в откровенной и взаимовыгодной форме", - подчеркивается в заявлении диппредставительства.

В среду специальный помощник президента США Тим Моррисон на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что президент Дональд Трамп в 2020 году примет решение о том, будут ли США продлевать действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Москва и Вашингтон подписали СНВ-III в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.