Правительство Магаданской области обновило состав

МАГАДАН, 30 мая. /ТАСС/. Глава Магаданской области Сергей Носов назначил врио вице-губернатора, врио первого заместителя председателя правительства региона и министра ЖКХ и энергетики. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель правительства Колымы.

"Министром ЖКХ и энергетики назначен Геннадий Гюльмисарян, врио первого заместителя председателя - Юрий Бодяев, врио вице-губернатора - Андрей Калядин", - сообщил собеседник агентства.

Юрий Бодяев с 2013 по 2018 занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО "НПК "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского". В сентябре 2018 году распоряжением губернатора Магаданской области назначен на должность заместителем председателя правительства Магаданской области. Курировал сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в регионе.

Андрей Калядин с 2008 по 2009 годы занимал должность вице-губернатора Воронежской области, руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области. С 2009 года он возглавлял департамент региональной политики в управлении по внутренней политике администрации президента РФ, в июле 2012 года занял пост заместителя полпреда президента в Уральском федеральном округе. С 16 мая 2019 года распоряжением губернатора Магаданской области Калядин был назначен на должность заместителя председателя Правительства Магаданской области.