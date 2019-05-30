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В Токио начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии

Как ожидается, стороны, в частности, обсудят военно-политические аспекты двустороннего сотрудничества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МИД Японии Таро Коно, министр обороны Японии Такэси Ивая EPA-EFE/FRANCK ROBICHON/POOL
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МИД Японии Таро Коно, министр обороны Японии Такэси Ивая
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON/POOL

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "два плюс два" начались в четверг в японской столице. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу обсудят с японскими коллегами Таро Коно и Такэси Иваей актуальные глобальные и региональные проблемы, включая военно-политические аспекты двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны также обсудят вопросы укрепления доверия в области безопасности и двустороннее взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Как сообщили ранее в российском дипведомстве, японской стороне будет изложена позиция РФ по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе элементов глобальной противоракетной обороны США.

Предыдущая встреча в таком формате состоялась в июле 2018 года. Тогда стороны выразили готовность расширять сотрудничество в сфере безопасности, вести диалог по антитеррору и международной информационной безопасности, а также обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова и в Сирии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичЯпонияРоссияКоно, Таро
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