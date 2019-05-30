В Токио начались переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "два плюс два" начались в четверг в японской столице. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу обсудят с японскими коллегами Таро Коно и Такэси Иваей актуальные глобальные и региональные проблемы, включая военно-политические аспекты двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны также обсудят вопросы укрепления доверия в области безопасности и двустороннее взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Как сообщили ранее в российском дипведомстве, японской стороне будет изложена позиция РФ по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе элементов глобальной противоракетной обороны США.

Предыдущая встреча в таком формате состоялась в июле 2018 года. Тогда стороны выразили готовность расширять сотрудничество в сфере безопасности, вести диалог по антитеррору и международной информационной безопасности, а также обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова и в Сирии.